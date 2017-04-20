Et Pişirme
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Farklı tekniklerle et pişirme atölyesinde, ızgara antrikot, tava bonfile ve chilli con carne hazırlanır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Et Pişirme
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io