Et Pişirme

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Et Pişirme

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Farklı tekniklerle et pişirme atölyesinde, ızgara antrikot, tava bonfile ve chilli con carne hazırlanır.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Et Pişirme

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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