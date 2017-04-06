Et Pişirme
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Farklı tekniklerle et pişirme atölyesinde, ızgara antrikot, tava bonfile ve chilli con carne hazırlanır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4You
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 19: 30: 00
Kategori : Et Pişirme
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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