chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Farklı tekniklerle et pişirme atölyesinde, ızgara antrikot, tava bonfile ve chilli con carne hazırlanır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4You



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 19: 30: 00



Kategori : Et Pişirme



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır