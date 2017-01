Et Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar maskeleriyle kasaptan hırsızlık yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri, jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına silahla ateş ederek karşılık verirken, daha sonra hırsızlık için geldiği iş yerinde yakalandı.



Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Kocahamzalı, Yeşilyurt ve Atalar mahallesi ile Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan kasaplardan satışa hazır olan et ve et ürünlerinin birer, ikişer gün aralıklarla kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması üzerine harekete geçti. Meydana gelen hırsızlıklara karşı İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, yaptıkları inceleme ve çalışmalarda et hırsızlığına karışan şüphelilerin genelde 4 kişi olduğunu, şüphelilerin yüzlerinde kar maskesi ve ellerinde eldiven bulunduğunu, Mersin'den kiraladıkları araçlar ile hırsızlık yaptıklarını ve bu esnada aracın da plakalarını söktüklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısları suçüstü yakalamak için çalışma başlattı. 10 Ocak'ta Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan bir kasabın önüne gelen ve içinde 4 kişi bulunan şüpheli aracı takibe başlayan ekipler, şahıslara suçüstü yaptı. Yüzleri maskeli şahısların kasaptan etleri çıkardığı anda operasyon başlatan ekipler, önce 'teslim olun' çağrısı yaptı. Bunun üzerine 3 şüpheli araçlarla olay yerinden kaçarken, 1 şüpheli ise ekiplere silahla ateş ederek karşılık verdi. Bunun üzerine ekipler de silahla ateş ederek karşılık verdi. Şahıs daha sonra hırsızlık için geldiği iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 6 adet dolu tabanca fişeği, 6 adet boş kovan ele geçirildi.



Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi de yakalamayı başardı.



Olayda gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişinin ise soruşturması sürüyor.



Şüpheli şahısların Kargıpınarı bölgesinde çeşitli iş yerlerinden değişik günlerde bin 500 kilogram et çalarak Mersin içerisinde kasaplara sattığı ve karşılığında 25 bin 500 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. - MERSİN