Et Hırsızları Sonunda Yakalandı

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, 5 gün gece- gündüz nöbet tutarak kasaplara dadanan et hırsızlarını yakaladı.



Erdemli İlçesi'nde kısa aralıklarla kasaplara giren hırsızlar toplam 1.5 ton et çaldı. Şikayet üzerine özel ekip kuran jandarma, hırsızların peşine düştü. Ekipler, 2 kez soyulan bir kasabın vitrinine et doldurttarak, çevrede önlem aldı. 24 saat bölgede nöbet tutan sivil ekipler, 5'inci gün gece kasaba giren hırsızları suçüstü yakalamak istedi. Hırsızlardan Kemal A.'nın silahla ateş açması sonucu çatışma çıktı. O sırada işyerine gelen kasap Talip Türkoğlu ayağından yaralandı. Kısa süren çatışmanın ardından şüpheliler Kemal A. ile yanındaki Ferhat K., Ömer D. ve Muhammet A. yakalandı. Hırsızlıktan elde ettikleri parayla lüks araç kiralayıp, lüks otellerde kalan 4 şüpheli tutuklandı.



- Mersin