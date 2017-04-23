Eşya yüklü kamyonetin kasasına binen çocuk yola düştü



ELAZIĞ - Elazığ'da, bir çocuk bindiği eşya taşınan kamyonetin kasasından, kapak açılınca düşerek yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Memursen TOKİ 1. Etap konutlarının olduğu yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 449 plakalı kamyonete yüklenen eşyalarla birlikte bir de çocuk bindi. Eşyaların götürüldüğü sırada kamyonet tekerinin çukura girmesi sonucu kasanın kapağı açıldı. Kasada bulunan çocuk, bazı eşyalarla birlikte yere düşerek yaralandı. Sürücü olayı fark eder etmez durarak, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleye yaptı. Daha sonra ambulansa alınan çocuk, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

(HİV-