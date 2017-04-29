Eşya Taşırken Düştü, Bayılınca Ağzındaki Sigara Evi Yaktı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, bir evdeki eşyaları taşırken düşen İsmail Uyar baygınlık geçirdi. Ağzındaki sigara düştüğü koltuğu tutuşturan Uyar, evden yükselen dumanları gören bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay, sabah saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Kiracının taşınmasının ardından bina sahibi çatı katında bulunan eski eşyaların boşaltılması ve evin temizliği için İsmail Uyar ile anlaştı. Evde çalışan İsmail Uyar, sigara içerken ayağı takılarak yere düştü. İsmail Uyar'ın ağzındaki sigara koltuğun üstüne düşerek yangına neden oldu. İsmail Uyar ise baygınlık geçirdi. Binadan yükselen dumanları gören Halit Motor, içeri girerek odada yarı baygın halde bulunan İsmail Uyar'ı alarak dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. 112 Acil ekibi ise alnından yaralanan İsmail Uyar'a müdahalede bulundu.



İsmail Uyar, "Çatı katını temizliyordum. Ağzımda sigara vardı, bir anda ayağım takıldı ve düştüm. Düşme esnasında ağzımdaki sigara düştü. Ben de can havliyle ne olduğunu şaşırdım, bir anda dumanların içerisinde kaldım. Vatandaş sağ olsun beni çıkardı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kkocaeli