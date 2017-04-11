Estetik Klinikte Profesyonel Fotoğraf Stüdyosu

Trabzon'da estetik sektöründe hizmet veren Çapar Estetik Klinik kendi bünyesinde profesyonel fotoğraf stüdyosunu oluşturdu.



Başta burun ve göğüs estetiği olmak üzere estetik cerrahi operasyonlar, lazer epilasyon, botoks, dolgu, cilt bakımı, kavitasyon gibi ameliyatsız estetik cerrahi hizmetleride sunulan Çapar Estetik Klinik'te oluşturulan profesyonel stüdyo sayesinde hastaların operasyonlardan sonraki değişimlerinin fotoğrafı çekiliyor.



Trabzon'da bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr Mustafa Çapar "Çapar Estetik Klinik olarak Trabzon'da bir ilki daha gerçekleştirdik. Trabzon'da ilk defa bir estetik klinik kendi bünyesinde oluşturduğu profesyonel fotoğraf stüdyosunda hastalarının çekimlerini yapacak ve muayene esnasında bu fotoğraflardan faydalanacak. Aslına bakarsanız amatör olarak uzun yıllardır fotoğrafçılık ile ilgileniyordum. Yıllar geçtikçe fotoğrafçılık alanındaki tecrübemin ve ilgimin artmasıyla birlikte artık Çapar Estetik Klinik bünyesinde profesyonel bir fotoğraf stüdyosu oluşturmaya karar verdim. Bünyemizdeki profesyonel fotoğraf stüdyosu sayesinde hastalarımız muayene sırasındaki yapılacak olan operasyonlarda kendilerindeki gerçekleştirilecek değişimi daha iyi görme fırsatı oluyor. Hem hastalarımız hem de benim için büyük kolaylıklar sağlaması açısından önemli bir projeydi. Çapar Estetik kliniğe gelen hastalarımızın en iyi hizmeti alması için ve her gün daha iyisini yapmak için çok çalışıyoruz."dedi. - TRABZON