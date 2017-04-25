Estetik Ameliyatlarda Öncelikle Sağlık

Burun estetiği ameliyatları planlanırken hasta çok yönlü bir incelemeye tabi tutulmalıdır.Burun içerisindeki kemik-kıkırdak eğrilikleri ,burun eti büyümeleri,kronik sinüzit,burunda et oluşumları,alerjik rinit,uyku apnesi ve horlama gibi sorunlar iyi araştırılmalı,bu incelemeler endoskopik yöntemler ile yapılıp gerekli görülürse Tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile desteklenmelidir.



Ameliyat öncesi inceleme ve planlama ne kadar iyi yapılırsa ameliyatın başarısı da o oranda iyi olacaktır.Burada prensip tüm sorunların bir arada çözülmesidir.Burun içi ve dışı bir arada değerlendirildiği zaman hem burnun fonksiyonlarına dair var olan sorunlar giderilir,hem de estetik girişim daha başarılı olur.Bu sayede burun estetiği ameliyatları sonrasında yaşanabilen görsel ve fonksiyonel pek çok sorunun önüne geçilmiş olacaktır.

Ameliyatsız Burun Estetiği

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?Kısmen evet!

Hyaluronik asit dolgular ile ameliyatsız burun estetiği uygun hastalarda çok etkili bir yöntemdir.Burnun yapısı ve kişinin beklentileri ile uyumlu ise birkaç dakika gibi çok kısa sürede burunda önemli değişiklikler yapabiliriz.

Burun ucunu kaldırabilir,şekillendirebiliriz.Burundaki çeşitli asimetrileri giderebiliriz.Burundaki kemeri göreceli olarak yok edebilir veya azaltabiliriz.Burnun dudak ve/veya alın ile yaptığı açıları değiştirebiliriz.



Yöntemin kalıcılığı ortalama 2-3 yıldır.Unutmayınız ki estetik dolgu enjeksiyonları ile yapılan şekil değişiklikleri burnunuzun alt yapısını değiştirmemekte,burnunuz, dolgu vücuttan atıldığı zaman eski şekline dönmektedir.



Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Hastaların genel eğilimi sorunları biriktirmek ve ilerlemiş sorunları mucizevi bir yöntem ile gidermeye çalışmaktır. Unutmayınız ki mucizevi yöntem yoktur. Fakat başarılı yöntemler ve teknikler vardır. Sizi yönlendirecek, yöntemleri seçecek ve gerekir ise birkaçını sizin için harmanlayacak olan doktorunuzdur.



Bazen estetik dolgu enjeksiyonları ile yüzü şekillendiririz, bazen de ışık dolguları ile cildin nemini ve ışıltısını artırırız. Yüzünüzde beliren kırışıklıkları fraksiyonel lazer teknolojisi ile giderirken, sarkmalarınızı da ultherapy veya iple asma gibi yöntemler ile düzeltebiliriz. Elbette ki yüz gençleştirmede Botoks'un nimetlerinden de büyük olasılıkla faydalanırız.

Mucizelere inanmayın, amaç sizi yaşınızın iyisi yapmaktır.

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