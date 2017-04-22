Esteban: Futbolda Şans Yoktur

Trabzonspor kalecisi Esteban, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



"Gerçekten zor bir mücadele olacağını biliyorduk" diyen Esteban, "Antalyaspor güçlü bir takım. Onlar da bizimle aynı hedef için sahaya çıktılar. Çok şükür 3-0 gibi güzel bir skorla galip geldik. Futbolda şans yoktur. Elinize gelen şansı iyi değerlendirmeniz gerekir. Ben de her zaman 1 dakika bile şansım olsa, Trabzonspor gibi büyük bir ekipte hep hazır bulunuyorum." ifadelerini kullandı.