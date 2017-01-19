Eşref Kolçak ile Sinema Sohbeti

Karagöz Sinema Atölyesi, 2017 yılına 'Yaşayan Sinema' söyleşileri ile heyecanla başladı. Söyleşilerin ilk konuğu olan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak, sanat hayatını gençlerle paylaştı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karagöz Sinema Atölyesi tarafından gerçekleştirilen 'Yaşayan Sinema' söyleşilerinin ilk konuğu, usta sanatçı Eşref Kolçak oldu. Sinema dünyasının ünlü ismi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki tecrübeleri ile sinemaya gönül veren gençlere ışık tuttu.



Sanat hayatında 180 sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol alan Kolçak, Yeşilçam yıllarından bugüne dek Türk Sineması'nın yansımalarını değerlendirdi. Genç sinemacılara tecrübelerini aktaran Kolçak, öğrencilere, sanat hayatının iz bırakan olaylarını ve mesleki tecrübelerini samimiyetle anlattı.



"Sinema rol yapmak değil, hissetmektir"



Ünlü oyuncu, öğrencilerin sorularını da cevapladığı söyleşide, "İyi bir sinema sanatçısı olmak iyi rol yapmak değil, canlandırılan karakteri benimsemek, hissetmek ve o kimliğe bürünmektir" dedi.



Gençlik yıllarında şöhretin büyülü dünyasına asla kapılmadığını, eşini ve çocuklarını hiçbir zaman ihmal etmediğini belirten Kolçak, huzur ve mutluluğu her zaman evinde bulduğunu söyledi. Kolçak, sinemaya ilgi duyan gençlere, şöhretli de olsalar değer yargılarını unutmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.



Bursa'da 8 farklı okulda gerçekleştirilmesi planlanan 'Yaşayan Sinema' söyleşileri, mayıs ayına kadar devam edecek. - BURSA