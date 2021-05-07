Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında?

Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı olan Eşref Hamamcıoğlu aynı zamanda 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanıdır. Hayatı ve kariyeri merak edilen Hamamcıoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı olan Eşref Hamamcıoğlu aynı zamanda 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanıdır. Hayatı ve kariyeri merak edilen Hamamcıoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954 yılında İstanbul'da doğan Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı ve 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanıdır.

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

Galatasaray geçmişi

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kariyeri

Eşref Hamamcıoğlu, 1992 yılında Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Hamamcıoğlu liderliğindeki Sodexo, yıllık 105 milyon avro brüt ciroya ulaştı ve sektörün yüzde 20'sini temsil etti. Zirvede, Sodexo-Türkiye 5.600 çalışanıyla sektör rekoruna ulaştı ve Türkiye'de günde 150.000'den fazla kişiye hizmet verdi.

Sodexo'da geçirdiği yıllar boyunca Türkiye'de hizmet sektörünün kalite standartlarını belirleyerek sektörün gelişimine öncülük etmiş, bir hizmet firmasına ilk kez ISO sertifikası yaptırmış, tedarikçilerini sürdürülebilir kalkınma için eğitmiş ve denetlemiş ve dış kaynak kullanımını başlatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlıklar, üniversiteler, tatil köyleri, hastaneler ve açık deniz petrol platformları gibi çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir. Hamamcıoğlu, günümüzde birçok firmanın felsefesinin bir parçası haline gelen "kurumsal catering", "çoklu hizmet" ve "Entegre Tesis Yönetimi" terimlerinin yaratıcısı olmasıyla tanınmakta ve kendisine endüstride "Pioneer" unvanı verilmektedir.

Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

Sosyal yaşamı

Mesleki başarılarının yanı sıra Türkiye Fransız Ticaret Odası Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, TÜSİAD'ın "Institut de Bosphore-Paris"i kurdu ve halen Yönetim Kurulu'nun bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD, YASED, DEİK gibi diğer görevlerde de bulunmaktadır.

Kişisel yaşamı

Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Eşref Hamamcıoğlu 1954 doğumlu olup 67 yaşındadır.