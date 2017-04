Esra'ya 'Vıp' Hizmetle Fizik Tedavi

Esra'ya "VIP" hizmetle fizik tedavi

Adana'da 7 aylık dünyaya geldikten sonra annesinin azmiyle güçlükle yürüyebilen ve okula gidebilen bedensel engelli minik Esra'ya devlet sahip çıktı

Evinden her gün özel araçla alınan 9 yaşındaki Esra, götürüldüğü hastanede fizik tedavi gördükten sonra tekrar evine bırakılıyor



ADANA - Adana'da 7 aylık dünyaya geldikten sonra annesinin azmiyle güçlükle yürüyebilen ve okula gidebilen bedensel engelli minik Esra'ya devlet sahip çıktı. Her gün evinden özel araçla alınan Esra, götürüldüğü hastanede fizik tedavi gördükten sonra tekrar evine bırakılıyor

Şeref Yaman (35), 10 yıl önce Hacer Yaman ile evlendi. Hamile kalan Hacer Yaman, erken doğum yaptı. 7 aylık dünyaya gelen bebeğe "Esra" adı verildi. Bir süre hastanede tedavi gören Esra, erken doğum nedeniyle hayatını bedensel engelli olarak sürdürmek zorunda kaldı.

Ayağa kalkamayan, belden aşağısı tutmayan Esra için annesi hayat mücadelesi başlattı. Anne, kızının bacaklarının güçlenmesi için kendi imkanlarıyla ona evde fizik tedavi uygulamaya başladı. Bu arada, çiftin Ela Nur ismini verdiği bir kız çocukları daha oldu. Okula gitme zamanı gelen Esra, yürüyemediği, ihtiyaçlarını kendisi gideremediği için annesi tarafından okula götürülüp getirildi.

Kızını 1. sınıfa yazdıran Hacer Yaman diğer kızını da yanına alarak her gün bebek arabasıyla okula gitti.

Okuma-yazma bilmeyen Hacer Yaman, kendisi de derslere girip kızıyla birlikte okuma-yazma öğrendi. 9 yaşındaki Esra 3. sınıfa, annesinin fedakarlığıyla geldi. Derslerde de başarılı olan Esra hala annesi tarafından bebek arabasıyla okula götürülüp getiriliyor.

Bu arada, kendi imkanlarıyla fizik tedavi uygulayan anne, Esra'nın ayağa kalkmasını ve bir kişinin yardımıyla yürüyecek hale gelmesini sağladı. Esra ve annesinin bu hayat hikayesinin basında yer almasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Esra'nın tedavisi için Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne talimat verdi.

Her gün araçla hastaneye götürülüyor

Talimatın ardından kızının tamamen ayağa kalkması için fizik tedavinin şart olduğunu belirten anne Yaman'ın isteği üzerine Esra Yaman, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun fizik tedavi görmesine karar verildi.

Esra Yaman bu kararın ardından her gün annesi ile okula gidip geldikten sonra hastane yetkilileri tarafından Adana merkeze yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Doğankent Mahallesi'ndeki evinden alınarak hastaneye getiriliyor. Esra Yaman aynı zamanda fizik tedavisini gördükten sonra yine hastane tarafından araçla evine bırakılıyor.

"Buraya her gün gelmemiz imkansızdı"

Anne Hacer Yaman, kızının engelli olduğunu ve kendi başına hareke edemediğini söyleyerek, "Beni başhekime görüştürdüler. Ben eşime dedim ki koskoca başhekim bizimle mi ilgilenecek dedim. Ama gittiğimizde bizimle aileden biri gibi ilgilendi çok memnun kaldık sonrasında fizik tedaviye yönlendirdi bizi. Burada bütün personel bizimle çok iyi ilgilendi" dedi.

Doğankent'te oturduklarını evlerinin hastaneye uzak olduğunu gelmelerinin imkansız olduğuna dikkat çeken anne Yaman şunları kaydetti:

"İki çocuğumla gelip gidemiyorum onun için bize araç ayarladılar. Daha önce okuldan çıkıp buraya geldiğimde çocuklarıma yemek bile yediremiyordum ama başhekimle görüştüm sağ olsun bize her türlü imkanı sağladı artık burada yemeğimizi yiyoruz. Çocuklarım artık daha iyi besleniyor ben daha ne isteyebilirim ki. Çocuğum güçlenmeye başladı ben bu tedavinin devam etmesini istiyorum. Çünkü benim kızımın tedavisi bu başka bir tedavisi yok."

Hacer Yaman, çocuklarının kendisi için her şeyi olduğunu ifade ederek, "Onlar çok özeller iyi ki Allah bana vermiş. Herkes çocuklarının arkasında dursun. Biz onların arkasında durursak dünyada onların arkasında durur. Biraz yürümeye başladığında bir ışık olduğunda çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

"Tedaviyle yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilecek"

Fizyoterapist Özgür Coşkuntuncel, Esra ile ilgili daha çok denge, yürüme ve kuvvetlendirme eğitimleri yürüttüklerini vurgulayarak, "Başlangıcımıza göre de çok mesafe aldık. Bugün kendi başına mobilize olabiliyor ve destekle uzun mesafeler yürüyebiliyor kuvvet artışı da istediğimiz boyutlara ulaşmış durumda. Bundan sonra kendine bakım aktivitelerini gerçekleştirmesi bağımsız bir şekilde mümkün olacak. Şuan yaşı daha çok küçük uzun süreler tedavisini devam ettirecek. Sağlık Bakanlığımızın verdiği destekle bu tedavileri uyguladığı zaman yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilecek" dedi.