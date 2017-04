Esra Erol ve Ekibi Bir Hayali Daha Gerçekleştirdi!

Hüzün dolu hikayenin mutlu sonuna Esra Erol imza attı, Esra Erol, güzeller güzeli down sendromlu Nesliha'nın en büyük hayalini gerçekleştirdi. 29 yaşındaki down sendromlu Neslihan'ın tek isteği her genç kız gibi bembeyaz bir gelinlik giymekti, ve o hayalini Esra Erol'da gerçekleştirdi. Düğününün olmasını ve gelinlik giymeyi çok arzulayan Neslihan'ın ailesi kızlarının bu isteğini kırmadı ve...