Esra Erol Nilüfer olayı nedir? Esra Erol Nilüfer son durum! Esra Erol Nilüfer öldü mü?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgiyle izlediği Esra Erol Nilüfer olayı nedir? Esra Erol Nilüfer son durum! Esra Erol Nilüfer öldü mü?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgiyle izlediği Esra Erol Nilüfer olayı nedir? Esra Erol Nilüfer son durum! Esra Erol Nilüfer öldü mü?

ESRA EROL NİLÜFER OLAYI NEDİR?

Aylar önce kendisinden yaşça büyük evli bir adama kuma olarak kaçan ve sonrasında Esra Erol'un programına çıkarak pişman olduğunu söyleyen Nilüfer isimli genç kadın, aradan 2 ay geçtikten sonra yine aynı adama kaçtı. Dün Esra Erol'un stüdyosunda annesiyle yüzleşen Nilüfer, yayın sonrası kendisine engel olmak isteyen annesini iterek yere düşürdü.

ESRA EROL NİLÜFER OLAYI SON DURUM

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa sürede bulunan Nilüfer, ailesinin yanına dönmek istemediğini İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi.

Yaşanan olayların ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, acılı anneye Nilüfer'in daha önce de kaçtığı Salih Kaya ile yaşamaya başladığını ve kuma olmayı kabul ettiğini söyledi. Haberi alınca yıkılan anne ise "Benim artık böyle bir evladım yok" dedi.

ESRA EROL NİLÜFER ÖLDÜ MÜ?

Son zamanlarda vatandaşların araştırmaya başladığı Esra Erol Nilüfer öldü mü? sorusu oldu. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.