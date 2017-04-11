Esra Erol İzdivaç Programında İkinci Nikahı Kıyıp, Zuhal Topal'a Yine Gol Attı

Seyircilerin RTÜK'e yoğun şikayeti sonrası Hükümet harekete geçerek İzdivaç programlarına "kendinize çeki düzen verin" uyarısı yapmış, Esra Erol da hemen harekete geçerek sunduğu izdivaç programında Caner ve Berke'yi gerçekten evlendirmişti.

ZUHAL TOPAL'A İKİNCİ GOLÜ ATTI

Aradan 2 hafta geçmeden Esra Erol'da Aytaç ve Deniz dünya evine girdi.

Esra Erol, geçtiğimiz günlerde izdivaç programına devam edeceği sinyalini verirken en büyük rakibi Zuhal Topal'da henüz bir nikah kıyılmaması dikkatleri yeniden Zuhal Topal'ın üzerine çekti.

Kaynak: Haberler.com