Esra Erol Gelin Adayı Nurşen'in Mesajlarını İfşa Etti

Her hafta birinden hoşlanması ile gündem olan gelin adaylarından Nurşen'in, yaşadığı aşklar ile gündemden düşmeyen damat adaylarından Mustafa'ya sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

Mustafa'ya Miraç Kandili'nde mesaj atan Nurşen, damat adayından cevap alamadı. Ardından geçtiğimiz gün, "Bu akşam canım çok gezmek istiyor. Eğer müsaitsin 9'da Yenibosna'da olacağım. Gezmek istersen haber ver bana" mesajını attı.

Mustafa ise kendisine mesaj atanın Nurşen olduğundan emin olmak için, Nurşen'den ekiptekilerin ismlerini sayması nı isteyen bir mesaj attı. Nurşen ve Mustafa'nın mesajlarını ekrana getiren Esra Erol, tek tek mesajları okudu. İkilinin mesajlaşmalarını stüdyoyu kırdı geçirdi.