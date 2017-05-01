Esra Erol'da Dünya Evine Giren Caner ve Karısıyla Umre'ye Gitti

Esra Erol'da Caner ve Berke nikahın ardından Umre ziyaretine gittiler. Çiftin Umre'den ilk görüntüleri Esra Erol'da Evlen Benimle programında yayınlandı.

İKİNCİ UMRE'LERİ

Nikah sonrası Caner ve Berke, Umre ziyaretine gitti. Daha önce de başkalarıyla Umre'ye giden Caner ve Berke, ikinci Umre'lerini çift olarak yaptılar.

"CANLER'LE GELMEK BAŞKA OLDU"

Esra Erol'a telefonla bağlanan Berke "Esra Hanım, herkes için dua ettik burada. Önce ailemiz geldi aklımıza, onlar için dua ettik. Ardından da inanın hemen siz geldiniz aklımıza. Sizin için, eşiniz ve çocuklarınız için Allah'a dua ettik. Allah sizden razı olsun, ne kadar teşekkür etsek sizlere az. Rabbim herkese bu duyguyu yaşatsın. Buraya ikinci kes geliyorum ama Caner'le gelmek bir başka oldu" dedi.

İLERDE İNŞALLAH ÇOCUĞUMLA GELECEĞİM

Caner ise "daha önce de geldim ama bu sefer Berke ile geldim. Hep istiyordum onunla buraya gelmeyi. Şimdi karımla geldim, ilerde inşallah çocuğumla da geleceğim." dedi.

TÜLİN'İN CANER'İ OLARAK ÜNLENDİ

Hatırlanacağı gibi Caner, bundan 14 yıl önce "Benimle evlenir misin?" programına katılmış ve gelin adaylarından Tülin'le yaşadığı tartışmalarla dolu aşkla "Tülin'in Caner'i olarak" ünlenmişti.









