Esra Erol'da Ali Haydar'ın Vedası Herkesi Ağlattı!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un dünkü bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un dünkü bölümünde duygusal anlar yaşandı.

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Ali haydar, Esra Erol, Atv