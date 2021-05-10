Esra Erol'da Ali amca damadı Arif'i kabul etti mi? Esra Erol Muteber ve Arif evlenecek mi?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında dün 10 Mayıs 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Esra Erol Muteber ve Arif evlenecek mi? Esra Erol Ali Amca damat adayı Arif'i kabul etti mi? Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında dün 10 Mayıs 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Esra Erol Muteber ve Arif evlenecek mi? Esra Erol Ali Amca damat adayı Arif'i kabul etti mi? Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

ESRA EROL'DA ALİ AMCA DAMADI ARİF'İ KABUL ETTİ Mİ?

4 yıl evli kaldığı ve mutsuz olup ayrılan Muteber, Arif Bey ile evlenmek istiyor. Evlenmesinin ani karar olduğunu ve eski eşinin ailesine dahil kötü davrandığını dile getirdi. Kayınpederi ve kayınvalidesinin çocuğunu senden alacağız diye tehdit ettiğini dile getirdi. İstanbul'da Esra Erol'un misafiri oldu. Arif ise Tekirdağ'a gitti. Bayramdan sonra Muteber'in babası onay verirse stüdyoda isteme töreni yapılacak. Ali Amca kızının köyüne gidip istemenin köyde olmasını istediğini dile getirdi. Muteber'in annesi canlı yayına bağlandı ve kızının arkasında olduğunu dile getirdi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.