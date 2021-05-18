Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol 18 Mayıs canlı yayın izle!

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Türkiye'nin sevilen programlarından olan Esra Erol'da, 2015'ten bu yana sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Konuklarının gerçek yaşam öykülerini ele alan Esra Erol'da programı, ilginç aldatma hikayelerini ekranlara taşıyor. İzleyenlerine dil ısırtacak bu hikayelerde, hangi tarafın doğru söylediği Esra Erol ve ekibi sayesinde ortaya çıkıyor. Şüpheli kayıp ve dolandırıcılık hikayelerini de ekranlara taşıyan Esra Erol'da, sevenlerini her bölümüyle şaşırtmayı başarıyor.

Esra Erol'da Programı 14 Mayıs'ta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV'nin fenomen programlarından olan Esra Erol'da, sevenleriyle en son 14 Mayıs tarihinde buluştu. Bu bölümde çocuklarıyla buluşan Sevgi, gözyaşlarını tutamadı. Ekran başındakileri duygulandıran Sevgi, Osman'ın sözleriyle sakinleşti. Sevgi'nin her zaman çocuklarını görebileceğini belirten Osman, "Her zaman çocuklarıma anneniz bir melek diyorum" dedi. Adnan'ın 10 yıldır aradığı eşi Meliha'yı Esra Erol ve ekibi buldu. Adnan'ın ilişkileri hakkında söylediklerini reddeden Meliha, söyledikleriyle izleyenleri şaşırttı.

10 yıldır kayıp olmadığını söyleyen Meliha, söylenenin aksine çocuklarıyla sürekli olarak görüştüğünü iddia etti. Herkesin nerede olduğunu bildiğini iddia eden Meliha, Adnan'ın masum rolü yaptığını söyledi. Boşanmak istediğini ifade eden Meliha, İbrahim ile nasıl tanıştığını anlattı. Konuklardan birinin iddiası ise stüdyoda şok etkisi yarattı. Adnan'ın yasal olmayan işlerle uğraşabileceğini iddia eden konuk, şahit olduğu olayları anlattı. Programın diğer konukları olan Mehtap, eşi Engin'in iddialarını reddetti. Programın son konuğu olan Mine ise, eşi Muammer'in eve kadın getirmesi ve kendini tehdit etmesi üzerine evi terk ettiğini söyledi.

Esra Erol'da Programı 17 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, 17 Mayıs 2021 tarihinde de sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Çiftler arasında yarım kalan yüzleşmeleri tamamlayacak olan Esra Erol'da programı, konuklarının boşanma ile ilgili son kararlarını alacak. Çiftler arasında ortaya atılan iddiaları dahil araştırmaları ekrana taşıyacak olan Esra Erol'da saat 16.20'de ATV'den yayınlanacak.

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.