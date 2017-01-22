Esogü Tıp Fakültesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında kurulan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda açık kalp ameliyatları başta olmak üzere önemli başarılara imza atıldığı bildirildi.



Anabilim Dalı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1985 yılında başlanılan açık kalp ameliyatlarını ilk uygulayan merkezlerinden birinin de ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi olduğu, bünyesinde, deneyimli öğretim üyeleri, Prof. Dr. Behçet Sevin, Prof. Dr. Sadettin Dernek, Prof. Dr. Bülent Tünerir, Yrd. Doç. Dr. Aykut Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ovalı'nın oluşturduğu ekip tarafından yapılan cerrahi işlem arasında, kalbi durdurarak veya durdurmadan koroner bypass, kalp kapakçığı tamiri ve değişimleri, kol ve bacak damarı hastalıklarının cerrahi olarak tedavisi, damar balonlaşması, genişlemesi gibi tüm dünyada yapılan işlemlerin bir çoğunun başarılı bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.



Son yıllarda gelişmekte olan ve halk arasında kapalı ameliyat olarak nitelendirilen endovasküler işlemlerinin yaklaşık 15 yıldır hastane bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Bu endovasküler işlemler arasında balonlaşmış karın ana atardamarının kapalı olarak değiştirilmesi, stentlenmesi, genişlemiş veya yırtılmış göğüs ana atar damarının endovasküler stentlenmesi, kol ve bacak atardamarlarının tıkanıklarının kapalı yöntemle açılması, iki damar arasındaki bağlantıların kapatılması, kol ve bacaklardaki toplardamar tıkanıklarının temizlenerek açılması varis ve toplardamar yetmezliklerinin lazer, radyofrekans, yapıştırıcı ile tedavisi gibi birçok işlem sayılabilir. Aort damarındaki genişleme için evar tedavisi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından bu işlem uzun süredir yapılmaktadır. Tüm yapılan bu işlemler kapalı da olsa cerrahi işlemlerdir. Kaldı ki kasıkların cerrahi olarak açılması deneyimli cerrahlar tarafından yapılarak aynı işlem kalp ve damar cerrahları tarafından tamamlanmaktadır. Hatta işlem sonrası kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımında 1 gün izlenerek üçüncü gün sonunda taburcu edilmektedir. Önemli bir sıkıntı ve zorluk olmadığı sürece işlem yaklaşık 1-2 saat içinde bitirilmektedir. Belirtildiği gibi bu hastalarda oluşabilecek bazı yan etkiler ve riskler yine kalp ve damar cerrahisi içinde aynı ekip tarafından bertaraf edilmektedir. Hastalarımızın takip ve tedavisi kliniğimizce yapılmaktadır."