Esogü Rektörü Gönen'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.



Gönen, mesajında "Türk demokrasisinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin en değerli varlığı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, sağlıklı, mutlu, huzurlu, hak ettikleri yaşam ve eğitim imkanlarına sahip olarak yetiştirmek hepimizin öncelikli hedefidir. Şunu unutmamak gerekir ki, gelecekte dünya barışına sahip çıkacak kadar güçlü, dünyaya ve üzerinde yaşayan her canlıya saygıyla yaklaşan, yüksek insani değerlere sahip, bilime ve sanata değer veren bireyler, bugün bayramını kutladığımız çocuklarımız olacaktır. Bu düşüncelerle, öncelikle bu vatan uğruna canlarını feda etmiş kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan yavrularımız olmak üzere, tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR