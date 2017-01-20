Esogü Müh-San Projesi Bölümler Çalıştayı Düzenlendi

Yürütücülüğünü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. İnci Parlaktuna'nın yaptığı "ESOGÜ MÜH-SAN" başlıklı ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla Bahçe Restoran'da "Bölümler Çalıştayı" düzenlendi.



ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ETTOM) katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayda tüm bölümler, öğrencilerini istihdam alanına taşıyacak sosyal sermaye programını özgüven sağlayacak şekilde programlayarak yol haritalarını belirledi. Ayrıca her bölüm kendi dinamik yapısını dikkate alarak, hem öğrencilerinin hem de bölümün sosyal sermaye puanını belirlemek amaçlı çalışma yaptı. - ESKİŞEHİR