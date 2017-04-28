Esogü Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü Mihalıççıklı Gençlerle Buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü, mesleklerini ortaokul öğrencilerine anlattı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübüne bağlı öğrenciler, kimya mühendisliği mesleğini tanıtmak ve sevdirmek amaçlı Mihalıççık Yunus Emre Ortaokulu'na giderek burada okuyan öğrencilere mesleklerini anlattı. Etkinlikte mesleği tanıtıcı çeşitli kimya deneylerinin yapılmasının yanı sıra, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde de bulunuldu. - ESKİŞEHİR