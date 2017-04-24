Esogü İibf Kariyer Günleri'nin 12.'si Gerçekleşti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığı ve İİBF Kariyer Merkezi'nin birlikte düzenlediği "12. İİBF Kariyer Günleri", ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.



Etkinliğin açılışında konuşan İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Çelikkaya, 12. Kariyer Günleri'ne kamudan ve birbirinden değerli firmalardan katılan konuşmacıların öğrencilerin kariyer gelişimlerine faydalı olacağını belirtti.



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, eğitim hayatı boyunca verilen teorik bilgilerin meslek sahibi olmaya katkı sağlamasına rağmen, öğrencilerin mezuniyetten sonra iş bulmalarına tam olarak yardımcı olamadığını belirtti. Prof. Dr. Hasan Gönen, İİBF Kariyer Merkezi'nin işte bu noktada öğrencilere mezuniyet sonrasında meslek belirleme, staj ve iş imkanları oluşturma, kişilik analizleri yapma gibi konularda destek olduğunu söyledi. Kariyer Günleri'nin sağladığı faydalar açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, etkinliğin kamu ve özel sektörden katılımlarla öğrencilere derslerde aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökme, firmaları tanıyarak iş bulma ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma imkanlarını sunduğunu ifade etti. 12. İİBF Kariyer Günleri'nin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Hasan Gönen, etkinliğin öğrenciler ve iş dünyası için faydalı olmasını diledi.



Açılış konuşmalarının ardından çeşitli oturumlarla gün boyu devam eden 12. İİBF Kariyer Günleri etkinliği, öğrencilere hedeflerini belirlemede yardımcı olma, iş ve staj görüşmeleri yapma, mesleki bilgi ve becerilerini artırma; kuruluşlara ise kendilerini ve çalıştıkları sektörleri öğrencilere tanıtma imkanı sundu. - ESKİŞEHİR