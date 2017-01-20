Esogü Hastanesi'nde Karne Heyecanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan çocuklar, güz eğitim-öğretim yarıyılının tamamlanması dolayısıyla karnelerini almanın heyecanını yaşadı.



Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, tüm çocukları tek tek tebrik ederken, tatilde bol bol dinlenmeleri ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamalarını öğütledi. Karnelerini, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Hastane Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Esin Gökalp, Hastane Öğretmenleri Çetin Yıldız ve Ayşegül Karapınar'dan alan öğrencilere hediyeler de dağıtıldı. - ESKİŞEHİR