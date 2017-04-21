Esogü Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi poliklinikler girişinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.



Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencilerinin 'Her Çocuğa Bir Umut' projesi kapsamındaki etkinlik, Onkoloji binası girişinin çeşitli süslemeler ve balonlarla donatılmasıyla başladı. Çocukların yüzleri rengarenk boyanarak, onlarla oyunlar oynandı ve şarkılar söylendi. Onkoloji Servisi'nde yatan çocuklar da ziyaret edilerek her birine bayraklar dağıtıldı.



Çocuk Cerrahi Servisi'nde yatan çocuklar için servis rengarenk süslemelerle süslendi. Hastanede tedavi olan çocukların bayramını kutlamak ve onlara moral verme amacıyla düzenlenen etkinlik, çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemleri dağıtılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR