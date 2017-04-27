Esogü Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliğinden Anlamlı Ziyaret ve Yardım

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği, Alpu İlçesinde Alpu Ortaokulu ve Şehit Enis Yücel İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğrenci Temsilciliği Fakülte Başkanı Fahri Yetiş ve arkadaşları, ziyaret esnasında Alpu'lu kardeşlerine giyim eşyaları, kırtasiye ve spor malzemelerinden oluşan hediyeler de verdi. - ESKİŞEHİR