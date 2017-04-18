Esogü'de "Kariyer Aşk'ına" Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ve bir lojistik şirketi işbirliğiyle düzenlenen "Kariyer AŞK'ına" sloganıyla lojistik sektörüne öğrenci istihdamı için eğitim projesinin tanıtım etkinliği gerçekleşti.



ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda etkinlikte projenin tanıtımını yapan Firma Genel Müdürü Burak Köseler ayrıca, lojistik sektörünün ihtiyaçlarını ESOGÜ öğrencilerine aktardı. ETTOM'dan yapılan açıklamada ESOGÜ öğrencilerinin lojistik sektöründe geleceklerine yön vermeleri hususu dikkate alınarak yapılan işbirliği çerçevesinde, eğitim almak ve lojistik sektöründe ilerlemek isteyen öğrenciler arasından seçileceklere ESOGÜ öğretim üyeleri ve ETTOM uzmanları tarafından eğitim verileceği belirtildi. Eğitim projesinin ülkemiz ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçladığının belirtildiği açıklamada, eğitimler sonunda lojistik firması tarafından öğrencilere istihdam kapılarının açılacağı da ifade edildi. - ESKİŞEHİR