Esogü'de Global Bütçe Uygulamaları Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin düzenlediği ve iki gün sürecek "Global Bütçe Uygulamaları Çalıştayı", ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu'nda başladı.



Üniversite hastanelerinin bu yıl Sosyal Güvenlik Kurumu ile Global Bütçe Anlaşması yapacak olmaları nedeniyle; yeni başlayacak uygulamanın bilinmeyen yönlerinin anlaşılması ve yaşanacak sorunlara yönelik bilgilendirmelerin yapılması amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, çalıştayda sistemdeki değişikliğin 3. basamak sağlık hizmeti veren üniversite hastanelerine etkileri üzerine fikir alışverişi yapılarak bir fikir birliği oluşturulmaya çalışılacağını söyledi. Prof. Dr. Başar Sırmagül farklı üniversite hastanelerinden gelen katılımcıların çalıştaya değerli katkılar sunacaklarını ifade etti.



ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, "düzenlenen çalıştayın anlamlı bir toplantı olduğunu çünkü Global Bütçe Uygulamaları'nın, üniversite hastaneleri açısından yeni bir konu olduğunu" ifade etti. Çalıştayda alınacak kararların ÜHB'ye iletilebileceğini ve bunun yol gösterici olabileceğini belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, başarılı bir toplantı geçirilmesini diledi.



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunmanın yanında eğitim-araştırma faaliyetlerinde bulunan ve akademisyen yetiştiren üniversite hastanelerinin problemlerinin çözümü için işbirliği yapılacağını belirterek, çalıştaydan üniversite hastanelerine yararı olacak fikirler çıkmasını diledi. Prof. Dr. Hasan Gönen çalıştayın düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın diğer oturumlarına geçildi. - ESKİŞEHİR