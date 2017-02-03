Esob'un Açtığı 2017 Yılının İlk Girişimcilik Kursu Sona Erdi

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından açılan 2017 yılının ilk "girişimcilik kursu" sona erdi.



ESOB'un, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli açtığı girişimcilik kursuna toplamda 25 kursiyer katıldı. Kadınların sayısının fazla olduğunun gözlendiği kursun 31 Ocak da başladığı ve toplamda 4 gün sürdüğü öğrenildi.



Gerçekleştirilen kursla ilgili konuşan ASOB Başkanı Abdülkadir Konak ise girişimcilik kurslarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydederek, kurum olarak ekonomiye her daim olumlu katkı sunmak için çalışacaklarını söyledi.



Öte yandan, bugün tamamlanan kursta sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için önümüzdeki günlerde de tören düzenleneceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR