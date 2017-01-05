Eso Heyetinin Emniyet Müdürünü Ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dinç'in makamında gerçekleşen ziyarette, ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir ve beraberindeki heyet Emniyet Müdürü Dinç'e, şehit düşen polisler için başsağlığı dileklerini iletti.



Özaydemir, Dinç'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Eskişehir'in huzurlu ve güvenli kent kimliğinin korunması için işbirliğine açık olduklarını belirtti.



Dinç ise, Eskişehir'in eğitim seviyesi yüksek bir kent olduğunu ifade ederek, hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarının kaydetti.