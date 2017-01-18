Eso Başkanı Özaydemir Açıklaması

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, mülteci sorunu, Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkiler ve son dönemde artan döviz kurlarının Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı ve yeni yılda çözümlenmesi gereken konuların başında geldiğini bildirdi.



Özaydemir, yazılı açıklamasında, 2016 yılında baş döndürücü ve üzücü olayların yaşandığını, bunların içinde de 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin Türkiye için bir milat olduğunu belirtti.



15 Temmuz'da Türk halkının, polisin ve gerçek vatan sevdalısı askerlerin, demokrasiye kasteden alçakça saldırıyı önlediğini vurgulayan Özaydemir, şunları belirtti:



"Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclisteki tüm siyasi partilerin cunta heveslileri karşısında dik duruşları, darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnin milletimizin azim ve cesareti büyük bir fitnenin önüne geçmiştir. 15 Temmuz ve sonrası hala devam eden terör olayları ise mutlaka sonlanmasını istediğimiz, bizleri derinden üzen gelişmelerin başında gelmektedir. Yıllardır yaşadığımız bu bela birçok canın yitip gitmesine neden olurken ekonomik anlamda da büyük külfetleri peşi sıra getirmektedir. Yine mülteci sorunu, Avrupa Birliği'yle ilişkilerimiz, son dönemde artan döviz kurları ülkemizin 2016 yılında yaşadığı ve yeni yılda çözüm gerektiren konuların başında gelmektedir."



Özaydemir, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde birçok ülkenin bir dizi sıkıntılar yaşadığını ve özellikle 2012 yılından bu yana küresel ticarette ciddi bir yavaşlama eğilimi olduğunu anlattı.



Türkiye'nin ilk madencilik kümesi



ESO'nun sanayiciler ve konunun uzmanlarıyla gerçekleştirdiği stratejik plan çalışmalarıyla yatırımcılara şimdi ve gelecekte yıldızı parlayacak sanayi sektörlerini belirlediğine de değinen Özaydemir, "Bu stratejik sektörlere ek olarak Eskişehir sanayisinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve daha hızlı gelişimi için kümelenme çalışmalarına büyük önem verdik. Bu kapsamda bölgemizde önemli bir potansiyel olan madencilik alanında Türkiye'nin ilk madencilik kümelenmesinin kurulmasına öncülük ettik." ifadelerini kullandı.