Esnek işgücü modeli kadın uzmanlar arasında yaygınlaşıyor

Türkiye'de bir ilke imza atan Expertera, şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda, esnek süreler ve bütçelerle şirketlerin ihtiyaç duydukları uzmanlığa hızlı erişim sağlayan global bir uzmanlık platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketler kendi bünyelerinde sürekli bulunduramayacakları veya erişemeyecekleri uzmanlarla Expertera sayesinde proje bazlı çalışabiliyor, böylelikle hem en doğru bilgi ve uzmanlık ile kararlar alabiliyor, hem de maliyet avantajı sağlıyorlar. Uzmanlara ise Expertera, keyif aldıkları alanlarda farklı projelerde yer alma, kariyerlerini yönetme ve zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme, networking fırsatları ve tecrübelerini gelire dönüştürme imkanı sunuyor.

Binlerce kadın uzmanın tercihi

Expertera'nın uzmanlık havuzunda yer alan 15.000'i aşkın uzmanın önemli bir bölümünü ise farklı sektörlerden kadın uzmanlar oluşturuyor. Expertera Şirket Ortağı ve Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Hayal Koç, uzmanlık havuzunda binlerce kadın uzmanın yer aldığını belirterek, şunları kaydediyor: "Esnek işgücü modeli, tam zamanlı çalışmak istemeyen, ailesine, çocuklarına daha fazla zaman ayırmak isteyen kadın uzmanlar açısından büyük bir avantaj sağlıyor. İstihdama kadın katılımı artırabilecek bir model olan esnek işgücü modeli, kadın uzmanlar arasında hızla ivme kazanıyor."

Hayal Koç, esnek işgücü modelinin uzmanlara sağladığı avantajlar hakkında ise şunları söylüyor: "Uzmanlar keyif aldıkları alanlarda farklı projelerde yer alıyor ve sektörlere katkı sağlama imkanının yanı sıra, networking fırsatları ve tecrübelerini gelire dönüştürme imkanına sahip oluyor. Ve tabii en önemlisi, uzmanlar kariyerlerini kendileri yönetebiliyor ve zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme imkanını elde ediyorlar."