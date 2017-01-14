Esnaftan Yüzlerce Kişiye Sucuk Ekmek İkramı

Eskişehir'de bir esnaf, birlik ve beraberlik adına yüzlerce meslektaşına sucuk ekmek ikramında bulundu.



Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Abdullah Baykul, sanayi esnafının birlik, beraberlik ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla sucuk ekmek partisi düzenledi. Esnafın bir hayli ilgi gösterdiği sucuk ekmek dağıtımı yaklaşık 2 saat sürdü.



Organizasyonu yapan Abdullah Baykul, iş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya gelip sıcak bir ortam oluşturmak istediklerini, amaçlarının sadece, birlik, beraberlik ve kaynaşma olduğunu, gelenlere de teşekkür ettiğini söyledi.



Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de, "Sosyalleşme ve kaynaşma adına güzel bir organizasyon, üyelerimizle birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.



Esnaflarda, etkinlikten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken bu tür faaliyetlerin devamlı yapılması istedi. - ESKİŞEHİR