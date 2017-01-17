Esnaftan Öğrencileri Isıtan Yardım

Van'ın Muradiye ilçesindeki bir esnaf, soğuk kış gününde öğrencilere kaban ve bot yardımında bulundu.



Muradiye ilçesinde faaliyet gösteren bir yemek fabrikasının sahibi Veysi Oskay, Kuşçu Mahallesi İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere kaban ve bot yardımı yaptı. Veysi Oskay, "Öğretmenlerden aldığım bilgiler sonucunda öğrencilerin kışlık kaban ve bot sıkıntılarının olduğunu ve bazı velilerin ise bunları alacak durumda olmadıklarını öğrendim. Şimdi bazılarına aldığımda diğer öğrencilerin psikolojik durumunu da göz önünde bulundurarak, okulda eğitim gören 35 öğrencinin tamamına da kaban ve bot alarak, öğretmenlerine teslim ettim. Öğrencilerin sevinçleri beni mutlu etti. Eğitim gören öğrencilere bir nebze de olsa yardım edebildiysem ne mutlu bana. Güle güle kullansınlar" dedi.



Öğretmenler ise, iş adamı Veysi Oskay tarafından yapılan bu sıcak yardımdan dolayı öğrenciler adına kendisine teşekkür ettiklerini belirttiler. - VAN