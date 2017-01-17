Esnaftan Öğrencileri Isıtan Yardım

Muradiye ilçesinde bir esnaf, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.



Yemek fabrikası işleten Veysi Oskay, yaptığı yardımla ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kuşçu Mahallesi İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilerinin içini ısıttı.



Öğretmenlerden aldığı bilgiler doğrultusunda öğrencilere yardım etmeye karar verdiğini belirten Oskay, şunları söyledi:



"Kışlık kaban ve bot sıkıntılarının olduğunu öğrendim. Bazı velilerin maddi durumunun iyi olmadığı için çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını öğretmenlerimiz bize iletti. Ben tüm öğrencileri sevindirmek istedim. Kışlık bot ve mont alarak öğretmenlere teslim ettim. Öğrencilerin sevinci beni mutlu etti. Eğitim gören öğrencilere bir nebze de olsa yardım edebildiysem ne mutlu bana. Güle güle kullansınlar."



Öğretmenler de yaptığı anlamlı yardımdan dolayı Oskay'a teşekkür etti.