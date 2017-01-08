Esnaftan Kar Küreme Aracı

Pazaryeri ilçesinde tamir ve kaynak işleri yapan "mucit" lakaplı esnaf, pratik kar küreme aracı yaptı.



Pazaryeri ilçesinde yaptıkları değişik alet ve makinelerle "mucit" lakabı alan İbrahim Karakaş ve oğulları yeni bir kar küreme aracı tasarladı.



İbrahim Karakaş ve oğulları Yusuf ile Mustafa Karakaş, kendilerine ait ATV motorunun önüne tasarladıkları kar küreme bıçağını takarak dükkanların önünde ve yollarda biriken karları bu araçla temizliyorlar.



Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde kar yağışı yoğun oluyor. Dükkanımızın önünde biriken karları küreklerle temizlemek zor. Her şeyi belediyeden beklemek yanlış olur. Babam ve ağabeyimle elimizdeki malzemelerle hiç masrafsız ATV motorumuza aparatlarıyla birlikte kar küreme bıçağı yaptık. Şimdi hem kendi dükkanımızın hem de sanayideki diğer komşu dükkanların önlerinde biriken karları temizliyoruz. Eğer talep eden olursa elinde ATV motoru varsa aynı şekilde onlara da yaparız." diye konuştu.