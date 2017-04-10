Esnaftan CHP'li Hüsnü Bozkurt'un Şoförü Hakkında Darp İddiası

Esnaftan CHP'li Hüsnü Bozkurt'un şoförü hakkında darp iddiası



KONYA - Konya'da bir esnaf CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un şoförü hakkında kendisini darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Merkez Meram ilçesinde terzilik yapan Ali Çelebi, tepkiye neden olan "Denize dökeriz" sözlerinin ardından CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un yanına konuşmak için gittiğini anlatarak, "Hüsnü Bozkurt'un daha önceki konuşmalarından dolayı biz rahatsız olmuştuk. Burada esnafım ben kendisini burada görmüştüm. Kendisine Türk milletinden Konyalılardan özür dilemesini istedim. İnsani bir şekilde yanına yaklaştım. Yanındaki şoför diye bildiğim arkadaş da beni darp etti" dedi.

Hüsnü Bozkurt'un evinin de iş yerine yakın bir yerde olduğunu ifade eden Çelebebi, "Hüsnü Bozkurt'u tesadüfen gördüm. Ben her zaman ki gibi arkadaşlarla beraber oturuyordum. Baktım kendisi geçiyor. Direk yanına vardım söyledim. Kendisini de özür dilemeyeceğini söyledi. Ben de dilemesi gerektiğini bu milletin sizden bir özür beklediğini söyledim ama diğer arkadaş uyarmadan direk bizi darp etmeye başladı. Biz de davacı olduk. Hastaneye gittik raporumuzu aldık. Burnumda bir zedelenme var. Artık sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

Hüsnü Bozkurt'un ilk başta özür dilemeyeceğini kaydeden Çelebi, "Ben daha önce görüşmüştüm kendisiyle. Bir konuşmamız geçmişti. Özür diliyor yani aslında ama kameralar karşısında özür dilemiyor. Kendisiyle birebir konuştuğun zaman kuzu gibi çok beyefendi ama kameraları görünce aslan kesiliyor bunu anladık. Ben de o yüzden ısrarcı oldum özür dilemesinden ve bundan sonra da ısrarcı olacağız inşallah.