Esnaftan Başarılı Öğrencilere Hediye

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir esnaf 2016-2017 eğitim öğretim yılının sömestr döneminde takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencileri ödüllendiriyor.



İlçede faaliyet gösteren Çayırlıoğlu İletişim sahibi Mehmet Ali Çayır, "Takdir, teşekkür sizden, hediye bizden" sloganıyla bu yıl ilk defa başlattıkları projesi ile takdir veya teşekkür belgesi alan başarılı öğrencilere karne hediyesi verdiklerini söyledi.



Çayır,"Başlattığımız projenin amacı karnesindeki notları yüksek olan öğrencilerimizi ödüllendirmek, notları daha düşük olan öğrencilerimizin de motivasyonlarını yükselterek onları çalışmaya ve başarıya teşvik etmek" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA