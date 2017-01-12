Esnaflarla Elazığ Ekonomisi Ele Alındı

Elazığ ekonomisi, esnafların katıldığı istişare toplantısıyla ele alındı.



Elazığ Belediyesince düzenlenen Güçlü Ekonomisiyle Yeni Elazığ Yolunda Esnaf Buluşması İstişare Toplantısı, Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, terör saldırıları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleye işaret etti.



İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında teröristlerle çatışarak olayın çok daha küçük çapta atlatılmasını sağlayan şehit polis memuru Fethi Sekin'i anan Yanılmaz, Türkiye'nin ayakta kalması ve ülkenin ebediyen kendilerinde olması için Fethi Sekin gibi şehitlerin olacağını ifade etti.



Yanılmaz, halkın 15 Temmuz'da bu ülkenin terör ile mücadelede tavrını kalın çizgilerle ortaya koyduğunu da belirterek, "15 Temmuz, ülke içine sızan hainlerin asker elbisesi içine girmiş, polis elbisesi içine girmiş, hakim savcı cübbelerinin içine girmiş hainlerin ve alçakların temizlendiği gecedir." dedi.



Elazığ esnafının vatanının, milletinin, bayrağının ve Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğunu dile getiren Yanılmaz, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ terör örgütünün bir çok alana sızmış olduğunun ortaya çıktığını ama Elazığ'da bu hain örgütün esnaf kardeşlerinin içine sızma imkanı bulamadığının görüldüğünü söyledi.



Yanılmaz, esnafın bulunduğu yerde sadece ticaret yapan insanlar olmadığını ifade ederek, "Siz bazen bulunduğunuz yerde etrafın öğretmenisiniz. Bazen imamısınız, parası olmayanın can yoldaşısınız. Onların gelip size sığındığı güvenlik elamanısınız. Siz o bölgenin en güvenilir insanlarısınız." dedi.



Toplantıya, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, esnaf odaları başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.