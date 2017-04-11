Bursa'nın Mudanya ilçesinde esnafların kavgası kanlı bitti.



Öğle saatlerinde İpar Caddesi'ndeki dükkanının önünde oturan berber kalfası A.Ö, yanında yüksek sesle konuştuğu iddia edilen kasap B.Ö'yü ikaz etti. Bu yüzden kavga çıktı. B.Ö, elindeki bıçakla A.Ö'yü yüzünden yaraladı. A.Ö, çok fazla kan kaybetmeye başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ö. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA