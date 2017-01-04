Esnaflara, Anaokulu'nda %25 İndirim

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası kayıtlı esnafları, 2017 yılında anaokuluna yüzde 25 indirimli kayıt yapabilecek.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, protokolün esnaflara hayırlı olmasını dileyerek esnafların faydasına olan bütün çalışmaların içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan protokolle odasına kayıtlı esnafların çocuklarının yüzde 25 indirimli kayıt yaptıracağını ifade eden Başkan Ulaş, "Bizler istiyoruz ki esnaflarımızın çocukları ve aileleri en güzel şekilde yaşasın. Esnaflarımızın çocukları en iyi okullarda okusun ve ülkemizin en yüksek mevkilerde görev alsın isteriz. Yapılan protokolle 2017 yılında esnaflarımız çocuklarını Özel Gökkuşağı Anaokulu kayıt yapmak isterlerse indirimli kayıt yapacaklardır. Bizler oda olarak esnaflarımızın her zaman yanındayız. Onlar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan protokolün iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve Özel Gökkuşağı Anaokulu yöneticisi Birgül SİS tarafından imzalandı.