Esnafın Yüzü "Kuş Yuvaları" ile Güldü

YUSUF SOYALP - Van'da iş yerlerinin bulunduğu sokağı canlandırmak ve kuşlara yeni yuva oluşturmak amacıyla bir grup esnaf "Kuş Evi Projesi" başlattı.



İpekyolu ilçesindeki Hacıbaba sokak esnafı, iş yerlerinin ekonomik hareketliliğini artırmak amacıyla kendi imkanlarıyla hazırladıkları 150 kuş yuvasını gökkuşağı renklerine boyadı.



Yuvaları çelik halat yardımıyla metrelerce yükseğe asan esnaf, böylece sokağın ilgi odağı haline gelmesini sağladı. Kısa sürede vatandaşın uğrak yeri haline gelen sokak, ekonomik canlılığa da kavuşarak esnafın yüzünü güldürdü.



"Kuş cıvıltısının eksik olmadığı bir sokak yapacağız"



Sokakta esnaflık yapan Aydın Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile insanların iş yerlerini açarken daha mutlu olduğunu anlattı.



Kuş yuvalarının sağlam olması için özel malzemeler kullandıklarını belirten Demir, "Biz burada sadece kendi işlerimizin artması için değil kuşların da bir yuva kazanması için bu projeyi gerçekleştirdik. Sokaklarımızın güzelleşmesini, insanların dolaşırken mutlu olmasını istedik. Önceden sokaklarımız çok kötü görünüyordu ama şimdi durum çok farklı." dedi.



Demir, kentte kuşların bazen yuva bulmakta zorlandığını anımsatarak, şunları dile getirdi:



"Projeyi başlattıktan sonra esnafın işlerinde canlanma oldu. Hem de çevremiz güzelleşti. Şu anda havaların soğuk olması nedeniyle kuşlar tam olarak gelmedi. Kısa bir süre içinde kuşlar gelip yeni yuvalarına sahip çıkmaya başlayacaklar. Bu şekilde hem kuşların hayatında hem de esnaf arkadaşlarımızın işinde bir farklılık olacak. Projemizle cıvıl cıvıl kuş seslerinin oluştuğu bir sokak yaratacağız. Kuş cıvıltısının eksik olmadığı bir sokak yaratacağız ve insanlar burada huzur bulacak."



"Ekolojik duruma bakarak kuş yuvaları yaptık"



Esnaf Ömer Sürücü de özellikle sokak hayvanlarına karşı duyarlı bir toplum olduklarını belirterek, bu amaçla projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.



Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını anlatan Sürücü, "Projemizle insanlara nezih, güzel ve temiz bir ortam sunmak istedik. İlimizin ekolojik durumunu göz önünde bulundurarak kuş yuvalarını yaptık. Projeyle çok iyi geri dönüşler aldık. İranlı turistler sokağımıza akın etmeye başladı. Yuvaları gördüklerinde çok şaşırıp, beğendiler. Buraya gelen vatandaşlar fotoğraf çektirmeden gitmiyor. Sokağımız bir ay içinde 'helin sokak' ismiyle anılmaya başladı." diye konuştu.