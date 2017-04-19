Esnafın Deaş Üyesi Olduğu İddiasıyla Öldürülmesi Davası

Gaziosmanpaşa'da temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin talimatıyla öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar İlyas Arat ile Agit Bilge, ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki altıncı duruşmaya, tutuklu sanıklar İlyas Arat ve Agit Bilge ile tutuksuz sanıklar Şahin Arat, İsmail Anık, Hamit Ceyhan katıldı. Öldürülen Mürsel Gül'ün ailesi de müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.



Tutuklu sanık Agit Bilge'nin avukatı Veysi Eski, "YDG-H internetten bu cinayeti üstlendiğini açıklıyor, kamuoyunda Serap Eser cinayetini de bu örgüt üstlenmişti. Dosyada bu cinayeti işleyen kişinin MİT elemanı olduğu söylenmiştir. Buradaki sanıkların YDG-H ile bağlantılarına ilişkin delil yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz." diye konuştu.



Duruşmada, son sözleri sorulan tüm sanıklar beraat talebinde bulundu.



Suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığını dikkate alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Arat ile Agit Bilge'nin "silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte devletin birliğini bozmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti, ayrıca bu sanıkların "ruhsatsız silah taşımak suçundan" 1 yıl 3 ay hapis ve 740 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet, tutuksuz sanıklar Şahin Arat, İsmail Anık, Hamit Ceyhan, Süleyman Yiğit ve Uğur Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatini kararlaştırdı.



Olay



Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015'te Mürsel Gül, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Sakallı olan Gül'ün, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri tarafından öldürüldüğü belirtilmişti. Olayın ardından emniyet yetkilileri, saldırıyı PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin üstlendiğini ve Gül'ün DEAŞ ile bir bağlantısının bulunamadığını açıklamıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden İlyas Arat ve Agit Bilge'nin, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçlarından ise 19,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



İddianamede, diğer 5 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.