Esnafın Deaş Üyesi Olduğu İddiasıyla Öldürülmesi Davası

Gaziosmanpaşa'da temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin talimatıyla, silahlı saldırı düzenleyerek öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki altıncı duruşmaya, tutuklu sanıklar İlyas Arat ve Agit Bilge katıldı. Tutuksuz sanıkların gelmediği duruşmada, öldürülen Mürsel Gül'ün ailesi de müdahil olarak hazır bulundu.



Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı Ömer Karakaya, hazırladığı mütalaayı mahkeme heyetine sundu.



"Temizlik malzemesi siparişi verip öldürdüler"



Mütalaada, YDG-H'nin internet sitesinde yer alan infaz haberi ve eylem çağrısı, baz göstergesi, olay mahallinde elde edilen bilgiler, olay yeri inceleme tutanağı, otopsi raporu, iletişim tespit tutanakları ve bilgi alma işlemi yapılan kişilerin beyanlarına göre, tutuklu sanıklar İlyas Arat ve Agit Bilge'nin, fikir ve eylem birliği içerisinde örgütün talimatı doğrultusunda Berat Akgül'ün cep telefonunu kullanarak maktul Mürsel Gül'e temizlik malzemesi siparişi verdiği belirtildi.



Mütalaada, sanıkların maktulü olay yerine çektikten sonra ateşli silahlarla öldürdükleri ve ateşli silah kullanılması nedeniyle sanıkların 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan da cezalandırılması gerektiği aktarıldı.



Ölüm talimatının PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H tarafından üstlenildiği, bu nedenle sanıklar Arat ve Bilge'nin silahlı terör örgütü üye olduklarının kabulünün gerektiği kaydedilen mütalaada, "Öldürmek amacıyla temizlik malzemesi için buluşma yeri verilmesi, maktulün buluşma yerine gelmesinden sonra daha önceden planlanmış şekilde ateşli silahla öldürülmesinin 'tasarlayarak öldürme' suçunu oluşturduğu, diğer sanıklar Hamit Ceyhan, Uğur Yıldırım, Şahin Arat, Süleyman Yiğit ve İsmail Anık'ın adam öldürme eylemine iştirak ettiklerine dair somut delil elde edilememiş ise de örgüt çağrısı üzerine sokağa çıkıp izinsiz gösteri yapmaları nedeniyle 'terör örgütüne üye olma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Tutuklu sanıklar İlyas Arat ve Agit Bilge'nin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından da 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuksuz diğer sanıklar Şahin Arat, Süleyman Yiğit, İsmail Anık, Hamit Ceyhan ve Uğur Yıldırım'ın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Mütalaada, tutuklu sanıkların, istenen ceza miktarlarına göre kaçma şüphesi bulunduğu için bu hallerinin devamına karar verilmesi de istendi.



Duruşmada mütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklardan Agit Bilge'nin avukatı Veysi Eski, araştırılmasını istedikleri hususların olduğunu ve dosyayı aydınlatacak olmasına rağmen buna yönelik taleplerinin mahkemece reddedildiğini belirterek, bu hususların yerine getirilmesinin yanı sıra, müvekkilinin suçlanmasına neden, iddianamede bahsedilen kişi ile tutanağı tutan polislerin tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Avukat Eski, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde de bulundu.



Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.



Olay



Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015'te Mürsel Gül, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Sakallı olan Gül'ün, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Olayın ardından emniyet yetkilileri, saldırıyı PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin üstlendiği ve Gül'ün DEAŞ ile bir bağlantısının bulunamadığını açıklamıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden İlyas Arat ve Agit Bilge'nin, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçlarından ise ondokuz buçukar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede, diğer 5 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.