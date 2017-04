Esnafın Basın Açıklaması Tartışmaya Dönüştü

Çiğli Kasaplar Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarının esnafı zor durumda bırakmasına ilişkin yapılan basın açıklamasında gerginlik yaşandı.



Çiğli Kasaplar Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarının bir an önce bitmesi için esnaflarla birlikte bir basın açıklaması yapan Çiğli Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç, "Toplanmamızın sebebi bizim Kasaplar Meydanı çalışmaları hala bitmemesidir. Bu alan bitmedi. Fakat esnafımız bitme noktasına geldi. Bu anlamda bizim hiçbir siyasetle, siyasetçi ile işimiz olmaz. Sadece esnafın sesi olmak adına burada toplanmış bulunuyoruz. Biz toplanmadan Çiğli Belediyesi ile de görüştük detaylı bilgi de aldık Başkan Hasan Aslan'a da çok teşekkür ederiz. Burası 2 kişi ile yürütülecek bir yer mi? Şu an inşaat çalışması sürmekte fakat bu 2 kişi ile yürümez. Buraya eleman takviye edilsin. Biz Çiğliler buna layık değiliz. Bizim için burası önemli, burası Çiğlimizin vitrini" dedi.



Gerginlik yaşandı



Basın açıklaması sırasında Haydar Arat isimli esnaf da Başkan Altıkulaç'ın açıklamasını protesto ederek, "Sayın Başkan siz belediyeyi protesto etmek için mi belediyeye teşekkür etmek için mi buradasınız? Siz bu esnafı topladığınıza göre belediye başkanını buraya davet edip, bu mağduriyeti onunla gidermeniz gerekiyor. 2 aydır burada esnaf burada siftah yapamazken, mağdurken, stopajını, kirasını ödeyemezken siz bunları mağduriyet olarak kabul etmiyor musunuz? Siz bu proje başlarken bu esnafların mağduriyetin gidermek için adımlar atamanı, ve bunun projesini esnafla paylaşmanız gerekiyordu. Defalarca derneklerle yemek yediniz, toplantı yaptınız.ç Ama şu Çiğli esnafını toplayıp da değerli esnafların toplantı yapmasını başaramadınız. Bugün bu mağduriyet varsa en bari sorumlusu sizsiniz?" diye konuştu.



Başkana karşı aday olacak



Haydar Arat ardından Çiğli Esnaf Odası Başkanlığına 2018 yılı için aday olacağını belirtti, bunun üzerine bir gurup esnaf alkışlarla karşılık verdi. Bunun üzerine Başkan Arif Altıkulaç da "Burası siyaset yeri değildir. Bu arkadaş aday da olabilir her sene oluyor. Ama burası reklam yeri değildir" ifadelerini kullandı. Başkan Altıkulaç'ın ufak ot toplama işi için bile belediyenin en az 10 adam görevlendirdiğini dile getirdi Bunun üzerine de Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi "Ben 25 senedir belediyeciyim. Burası ihaleye verilmiş. Size veririm, siz iki adam da çalıştırırsınız 10 tane de çalıştırırsınız. Çiğli Belediyesinde bir yerde 10 adam çalışıyor diyorsunuz burayı müteahhit almış, orası belediye" dedi. - İZMİR