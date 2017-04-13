Esnafımızın Üzerinden Büyük Bir Yük Kalktı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil pos cihazlı yazar kasa kullanım zorunluluğunun kaldırılmasıyla esnafın üzerinden büyük bir yük kalkacağını bildirdi.



Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının esnaf tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.



Yeni nesil yazar kasalarda aylık kullanım bedeli olduğunu hatırlatan Palandöken, "Yeni nesil pos cihazlı yazar kasa kullanım zorunluluğunun kaldırılmasıyla esnafımızın üzerinden büyük bir yük kalkacak. Bu kararı sevinçle karşılıyoruz. Madem yeni nesil yazar kasa kullanımı ihtiyari oluyor, daha önce bu cihazı alan esnafımız için de bu işlemler aynı şekilde ihtiyari olmalı. Karar ile eldeki yazar kasalar atıl kalmayarak ekonomiye yeniden kazandırılmış olacak. Karar ile esnafımız rahatladı." değerlendirmesinde bulundu.