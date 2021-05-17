Esnafa ne kadar ödeme yapılacak? 2021 esnafa kaç tl hibe ödemesi verilecek? Esnafa destek müjdesi!

Kabine Toplantı kararları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşme adımlarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi. Peki, Esnafa destek müjdesi nedir? Açıklandı mı?

17 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında esnafa destek müjdesi sonra ne olacak? sorusu geldi. Peki, Esnafa destek müjdesi nedir? Esnafa destek paketinde neler var? Esnafa kaç bin tl ödeme yapılacak? Cevaplar haberimizde.

ESNAFA DESTEK MÜJDESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa destek müjdesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz

ESNAFA KAÇ TL HİBE ÖDEMESİ YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre esnafa bir defaya mahsus 5000 tl lik hibe ödemesi yapılacaktır.

1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında 1 Haziran'dan sonrası alınacak kararlar için "Önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, kritik toplantının ardından 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SALGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden nice Ramazan-ı şeriflere ulaştırmasını rica ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bayram idrak edemediğimiz açıktır. Dünya ile birlikte ülkemizi de esir alan salgın musibetine karşı verdiğimiz mücadelenin tek amacı geleceği güvence altına almaktır. 5 milyon 100 bini aşkın insanımızın bu illete maruz kaldığı ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde hamdolsun salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

"ANA OKULLARI VE KREŞLER AÇILACAK"

Mayıs ayının kalan günleriyle ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığımız kamuoyuna duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi saat 21.00-05.00 arasında hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası seyahatler sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde yapılabilecektir. Diğer seyahatler izne tabi olacaktır. Ana okulları ve kreşler açılacak, diğer öğretim kademeleriyle ilgili süreç daha sonra belirlenecektir.

"GELİŞMELERE GÖRE MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"SADECE MİLLETİMİZİN HAKKINI HUKUKUNU KORUMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Salgında vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde 'Niye tedbir almıyorsunuz' diye ortalığı velveleye verenler, ortaya çıkanlar olduğunu da görüyoruz. Bu zihniyetin yaptığını vatandaşımızın canına, geleceğine herkese saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayıp gezenlerin asıl niyetlerinin farkındayız. Biz sadece milletimize bakıyoruz. Sadece milletimizin hakkını hukukunu, aşını işi korumanın mücadelesini veriyoruz. Gerisi teneke gürültüsüdür. Hamdolsun milletimiz de bizim ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı iyi biliyor. Bugünleri geride bıraktığımızda her şeyin daha güzel olacağı bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz.

"645 BİN EMEKLİMİZİN 1500 LİRAYA ÇIKARDIK"

İnsanımızın hem sağlığını hem de işini aşını koruma mücadelesini verdik. Sanayi ve tarım üretiminde ihracatta en küçük bir aksamaya yol açmamak için de çalıştık. Salgın döneminde dünyada büyümeye devam eden ekonomilerden biri olduk. Vergi ve primle ilgili attığımız bu adımların yanında, kredi kolaylıkları gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Önemli istihdam kaynaklarından olan turizm sektörünü ayakta tutmak için çabaladık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyara ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Şimdi bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık.