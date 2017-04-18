Esnafa "Müşteri Memnuniyeti" Eğitimi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından yürütülen proje kapsamında sanayi esnafına eğitim verildi.



Gülnar Esnaf Odası Başkanı Zeynel Nar, yaptığı açıklamada, müşteri memnuniyeti seminerinin, Gülnar Küçük Sanayisi esnaf çay ocağında gerçekleştiğini belirtti.



Seminere 50 esnafın katıldığını bildiren Nar, bu tür eğitimlere devam edeceklerini bildirdi.



Eğitim Uzmanı Kamuran Öztop da eğitimde müşteri memnuniyeti, müşteri tipleri, müşteri artırma, kazancı yükseltme, etkili iletişim konularının anlatıldığını aktardı.



Eğitimin ardından esnafa katılım belgesi verildi.